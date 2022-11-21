Гвардійці та військова контррозвідка виявили мінний коридор на Харківщині

Під час проведення фільтраційних заходів у населених пунктах Шопіно, Токарівка та Гоптівка шляхом розвідувального опитування місцевого населення нацгвардійцями спільно з військовою контррозвідкою було встановлено місцезнаходження мін МОН-90, МОН-50, Фугасів та ОЗМ-72.

«Спільно з командиром батальйону було здійснено виїзд на місце розташування, де вказали місцеві жителі, закладки цих мін та Фугасів. При виїзді виявили МОН-90, обстежили її, зняли та знешкодили підривник. Потім з інструкторами виявили інші міни, але через те, що це було безпосередньо в населеному пункті – викликати саперів та чекати на них несло загрозу для цивільних», – наголосив оперативний співробітник контррозвідки «Куба».

Військові стверджують, що якби мінний коридор спрацював — під вогневе ураження потрапило б мирне населення. Тому військовослужбовцями було прийнято рішення самостійно утилізувати міни.

«Ми робили розвідку місцевості – шукали де раніше були склади або розміщення особового складу противника, поспілкувалися з місцевим населенням, з’ясували де дислокувалися окупанти, після пересування по населеному пункту знайшли міну МОН-90 встановлену противником, вона була встановлена на дистанційному підривнику. Міни йшли ланцюгом, окупанти зробили коридор для проходження наших сил і у разі входу до населеного пункту, вони б підірвали особовий склад та техніку. Також ми знайшли Фугас і розмінували його для подальшого застосування у наших інтересах», – зазначив нацгвардієць Вадим.

МОН-90 – це радянська протипіхотна міна направленої дії, призначена для ураження особового складу противника готовими уламками на відстань до ста метрів.

«Окрім МОН-90 та МОН-50 ми знайшли п’ять ОЗМ-72 – це вистрибуючі міни, їх ще називають «міна-жаба», вона викидає бойову частину до метру в висоту і спрацьовує в повітрі. Також під час проходження мінним коридором ми знайшли фугасний снаряд, який був начинений двома кілограмами тротилу і саморобний вибуховий пристрій з цвяхами та патронами», – зазначив нацгвардієць «Адістрон».

Розміновані міни нацгвардійці забирають з собою, щоб потім поставити їх на кордоні та використовувати з метою мінування прикордонної території перед своїми позиціями, аби усунути можливий прорив чи наступ противника.

Агентство Телевидения Новости