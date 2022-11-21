Випробування нового безпілотника нового бойового безпілотника Bayraktar Kızılelma пройшли успішно
Турецька компанія Baykar провела випробування нового бойового безпілотника Bayraktar Kızılelma, який має двигуни українського виробництва.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Anadolu.
Про перші випробування повідомив технічний директор і співвласник компанії Сельчук Байрактар, оприлюднивши відео з випробувань нового БпЛА. На відео Kızılelma здійснює першу пробіжку злітною смугою.
У компанії кажуть, що зробили ще один важливий крок у процесі розробки Bayraktar Kızılelma, який стане першим безпілотним військовим літаком Туреччини.
Bayraktar Kızılelma розробляється як надзвуковий безпілотник з турбореактивним двигуном, який може нести 1,5 тисячі кг корисного навантаження (озброєння, пристрої тощо). Його заявлена максимальна швидкість – 900 км/год, дальність польоту – 930 км, а робоча висота понад 10 км. У повітрі він може працювати пʼять годин.
На початку тижня успішно пройшло випробування безпілотника зі страхувальними тросами, а 20 листопада – без тросів.
Раніше в компанії повідомляли, що безпілотник здійснить свій перший проліт не раніше 2023 року. Він має двигуни українського виробництва АІ-322Ф та АІ-25ТЛТ.
Розробники кажуть, що Kızılelma буде оснащений реактивним двигуном та зможе злітати й приземлятись на кораблях із короткими злітно-посадковими смугами, зокрема на флагманський десантний корабель Туреччини TCG Anadolu, який іще будується.