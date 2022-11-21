В результаті обстрілу смт Шевченкове загинула працівник прокуратури

20 листопада внаслідок російського ракетного удару по житловому сектору смт Шевченкове Куп’янського району загинула жінка та отримав травми 65-річний чоловік.

Як повідомили в прокуратурі Харківської області, загибла – прокурор Шевченківського відділу Куп’янської окружної прокуратури Харківської області Олена Маслич.

Олена Маслич з першого дня деокупації Шевченківської територіальної громади та Куп’янського району документувала факти збройної агресії рф на території району.

Агентство Телевидения Новости