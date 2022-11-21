За добу знищено ще 390 російських окупантів – Генштаб

Сили оборони України за минулу добу, 20 листопада, ліквідували 390 окупантів. Загалом з початку повномасштабної війни росія втратила в Україні 84 600 своїх військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише Громадське.

Орієнтовні втрати росіян станом на ранок 21 листопада такі:

танків – 2892 (+6 за вчора);

бойових броньованих машин – 5822 (+5);

артилерійських систем – 1870 (+2);

реактивних систем залпового вогню – 393;

засобів протиповітряної оборони – 209;

літаків – 278;

гелікоптерів – 261;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1537;

крилатих ракет – 480:

кораблів – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4378 (+7);

спеціальної техніки – 161.

Втрати України

Україна не розголошує дані про втрати серед своїх військових. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 22 серпня заявляв про «майже 9 тисяч героїв, які загинули», однак не уточнив, за який період ця цифра. А 23 вересня Зеленський розповів, що українських військових загинуло у 5 разів менше, ніж російських. Станом на тоді росія втратила приблизно 56 тисяч своїх солдатів.

Співвідношення втрат серед українських захисників та російських солдатів на півдні становить приблизно 1 до 6,5, казала заступниця міністра оборони Ганна Маляр із посиланням на командувача ОК «Південь» генерал-майора Андрія Ковальчука. Мовляв, критична межа співвідношення втрат – 1 до 8, після якої армія противника буде психологічно «сипатись».

Агентство Телевидения Новости