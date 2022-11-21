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Потепління дозволить прискорити роботи: ХТМ готує Харків до зими

Потепління дозволить прискорити роботи: ХТМ готує Харків до зими

Працівники КП «Харківські теплові мережі» в неділю усунули 14 дефектів на внутрішньоквартальних мережах по центральному опаленню та гарячому водопостачанню. 

За тиждень вдалося ліквідувати 171 дефект. На сьогодні роботи тривають і вдень, і вночі. Потепління, яке прогнозують синоптики на вечір, до 10 градусів тепла, дозволить теплоенергетикам прискорити роботи на окремих ділянках мереж, де виникли проблеми.

Постійно здійснюються обходи магістральних районів, ведеться моніторинг підживлення в системі, оперативно локалізуються і усуваються витоки. Персонал усіх центральних теплових пунктів та котелень проходить щоденний інструктаж щодо дій у надзвичайних обставинах.

Триває підготовка пунктів обігріву. Найбільше уваги приділяється саме тим пунктам, які призначені для прийому населення.

Агентство Телевидения Новости

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