Потепління дозволить прискорити роботи: ХТМ готує Харків до зими

Працівники КП «Харківські теплові мережі» в неділю усунули 14 дефектів на внутрішньоквартальних мережах по центральному опаленню та гарячому водопостачанню.

За тиждень вдалося ліквідувати 171 дефект. На сьогодні роботи тривають і вдень, і вночі. Потепління, яке прогнозують синоптики на вечір, до 10 градусів тепла, дозволить теплоенергетикам прискорити роботи на окремих ділянках мереж, де виникли проблеми.

Постійно здійснюються обходи магістральних районів, ведеться моніторинг підживлення в системі, оперативно локалізуються і усуваються витоки. Персонал усіх центральних теплових пунктів та котелень проходить щоденний інструктаж щодо дій у надзвичайних обставинах.

Триває підготовка пунктів обігріву. Найбільше уваги приділяється саме тим пунктам, які призначені для прийому населення.

Агентство Телевидения Новости