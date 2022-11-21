Більш ніж тисяча родин на деокупованій Харківщині знов з газом

В деокупованих населених пунктах Харківської області триває відновлення газо- та електропостачання.

Спеціалістами АТ «Харківгаз» протягом 20 листопада налагоджено газопостачання 540 родинам Ізюмського та Чугуївського районів, повідомляє ХОВА.

Фахівці АТ «Харківобленерго» проводили роботи в Куп’янському районі – послугу отримали 26 абонентів с. Василівка. Також продовжено виконання аварійно-відновлювальних робіт в Ізюмському районі. Після проведення робіт додатково було заживлено 453 абонента с. Підлиман Борівської ТГ.

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