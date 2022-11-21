Україна може отримати від Ізраїлю високоточні ракети

В Ізраїлі непублічно висловили росії протест через отримання та використання на війні в Україні іранського озброєння. Там заявили, що якщо росія використає іранські балістичні ракети, то Ізраїль надасть Україні свої ракети.

Про це повідомляє видання Бабель із посиланням на ізраїльський державний телеканал Kan 11.

Джерело каналу повідомило, що останніми днями велися інтенсивні розмови між послом Ізраїлю та заступником міністра закордонних справ рф михайлом богдановим.

В Ізраїлі вважають, що Іран близький до того, щоб передати росії свої балістичні ракети. Тому голова Ради нацбезпеки Ізраїлю Еяль Хулата попередив, що Ізраїль може надати Україні свої балістичні ракети, якщо співпраця рф та Ірану не припиниться.

1 листопада видання CNN із посиланням на західних чиновників, які уважно стежать за програмою озброєння Ірану, написало, що Іран планує передати росії майже 1 000 балістичних ракет і дронів і дронів для війни проти України.7 листопада українська воєнна розвідка повідомила, що росіяни використали близько 80% своїх запасів сучасних ракет, «Іскандерів» на озброєнні залишилося 120 одиниць. З огляду на це, кремлівський режим намагається поповнити свої запаси за рахунок Ірану. Росія планує отримати від Тегерану близько тисячі балістичних ракет малої дальності класу «земля — земля» Fateh-110 і Zolfaghar.

Агентство Телевидения Новости