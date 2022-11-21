Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:48
Просмотров: 112

Україна набагато краще готова до війни взимку, ніж її противник, – глава Пентагону

Україна набагато краще готова до війни взимку, ніж її противник, – глава Пентагону

Україна буде готова до бойових дій у зимові місяці. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що ЗСУ будуть у “набагато кращому стані, ніж їхні противники” завдяки підтримці, яку надали США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

“Ми багато зробили, щоб підготувати українців до бою взимку і дати їм можливість продовжувати чинити тиск на наших суперників протягом зимових місяців”, – сказав він.

Остін, відповідаючи на запитання ЗМІ про Україну під час спільної прес-конференції в Джакарті зі своїм індонезійським колегою, сказав, що “важко передбачити, як розвиватимуться події та в які терміни, але ми підтримуємо Україну доти, доки скільки буде потрібно”.

У центрі уваги США знаходиться підтримка України, у той час як Україна зосереджена на тому, щоб “переконатися, що вони роблять все, щоб повернути собі кожен дюйм своєї суверенної території”, додав він.

Остін знаходиться в Індонезії, щоб зустрітися з найвищим військовим керівництвом.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 