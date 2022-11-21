Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом

Асамблея закликала створити спеціальний міжнародний трибунал із питання російської агресії. Крім того, у резолюції було враховано й інші побажання:

• збільшення постачання Україні озброєння• розробка конкретних кроків щодо вступу України до НАТО• створення механізму стягнення репарацій з РФ за завдану Україні шкоду

Як повідомив народний депутат голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв.

“Всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, але і вище керівництво російської федерації. Резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО”, – заявив Чернєв.

Агентство Телевидения Новости