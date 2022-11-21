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У прокуратурі розповіли деталі загибелі прокурора у Шевченкове

У прокуратурі розповіли деталі загибелі прокурора у Шевченкове

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

20 листопада близко 22:20 військові РФ завдали ракетний удар по смт Шевченкове. Російська ракета влучила у двоповерховий 16-квартирний будинок, що призвело до його часткового руйнування. Крім того, пошкоджено сусідній будинок та школу. У квартирі загинула прокурор Шевченківського відділу Куп’янської окружної прокуратури Харківської області.

Також отримав поранення 65-річний чоловік.

У м. Куп‘янськ внаслідок обстрілу окупантів з РСЗВ горіла господарча споруда площею 150 кв. м.

Для забезпечення належного розслідування російських воєнних злочинів прокурорами спільно зі слідчими поліції проводяться необхідні слідчі дії

Агентство Телевидения Новости

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