“ПриватБанк” відновлює роботу на деокупованих територіях Харківщини

Перше відділення “Приватбанку” на звільненій від російських окупантів території Харківській області відкрилось у Дергачах 25 вересня. А впродовж жовтня та листопада двері державного банку відкрились ще у п’ятьох районих центрах – Золочів, Барвінково, Ізюм, Балаклея і Шевченково. Робота велась в дуже непростих умовах – майже всі відділення були понівечені, частина обладнання потрощена та не було світла

ДМИТРО КОЛЬТЮКОВ, заступник директора макрорегіонального управління “ПриватБанку”

Ми повністю відновили парк зовнішних пристроїв, ми замінили пошкоджені пристрої, и налаштували роботу відділення, провели електроенергію та інтернет, тому що інтернет теж був мобільний, ми працювали через стралінки і ми повністю переглянули склад команди, була потреба набрати і зовнішних працівників,і була потреба повернути наших внутрішніх працівників,які працювали хто в Харкові, хто десь в іншому місці

До початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну у Харкові та області працювало більше ста відділень “Приватбанку” , нині їх кількість 87.Але процес відновлення триває щодня і вже до кінця листопада очікується відкриття ще декількох відділень на Харківщині

ДМИТРО КОЛЬТЮКОВ, заступника директора макрорегіонального управління “ПриватБанку”

Ми чекаємо на відкриття Волчанська, ми чекаємо на відкриття Борової, ми чекаємо на відкриття Великого Бурлука, ми вже підібрали склад наших співробітників,ми вже розуміємо скільки нам пошкоджень потрібно буде відновити і скільки нам потрібно буде замінити наших зовнішніх пристроїв

За словами адміністрації “Приватбанку” відновлення роботи чекали як самі працівники, так і клієнти:

ДМИТРО КОЛЬТЮКОВ, заступник директора макрорегіонального управління “ПриватБанку”

Ви б бачили їх очі, ви б бачили їх обличчя, коли вони повертались,ви б бачили обличчя наших клієнтів, це було дуже радісно і ми отримали дуже дуже багато подяк та гарних слів в нашу адресу

Окрім області, в планах “Приватбанку” відновити роботу банківських установ в Харкові, а саме на Олексіївці та Північній Салтівці, районах, які зазнали найбільших руйнувань від ворожих обстрілів.

Агентство Телевидения Новости