Харківщина активно готується до настання холодів – Олег Синєгубов

Усюди, де це можливо, запускаються котельні, відновлюються тепломережі. Про це повідомив під час ефіру національного телемарафону «Єдині новини» начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Уже працює 98% запланованих до включення котелень. Під’єднані до тепла більше 97% багатоквартирних будинків, більше 98% об’єктів соціальної інфраструктури. Це стосується, зокрема, і Ізюма, Куп’янська та інших звільнених населених пунктів», – зазначив очільник області.

Також тривають роботи з відновлення електропостачання. Цими вихідними отримав електроенергію Куп’янськ-Вузловий, де її не було кілька місяців.

«Так само продовжуємо відновлювати газопостачання. Днями була відновлена подача газу в звільненому с. Липці Харківського району. Ця зима буде дуже непростою, але ми робимо усе, щоб навіть за відсутності централізованого теплопостачання люди мали альтернативні способи обігрітися», – сказав Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости