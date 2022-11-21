Хто ще готов приймати українських біженців?

Під час морозів ситуація може погіршиться і не виключений блекаут. Водночас ситуація з енергоресурсами складна також і в європейських країнах. Тому багато хто з них скорочує фінансування українських біженців.

Так, у Болгарії людей з готелів на березі моря хоча й не переселили в державні пансіонати, як обіцяли спочатку, їм більше не виділяють гроші на харчування.

У Німеччині більшість земель не приймають українських біженців через брак житла.

Які країни готові приймати наших громадян, повідомляє VisitUlraine.today.

Здебільшого це держави, що межують з Україною.

Словаччина

Уряд Словаччини розробив план дій у надзвичайній ситуації та передбачив можливий прийом до 700 тисяч українців за 3 місяці. Уже зараз волонтери східних словацьких міст говорять про збільшення кількості українців на 15%.

Румунія

Ця країна вже розміщує по лінії кордону необхідні засоби, щоб надавати допомогу переселенцям. Також керівництво визначило об’єкти, куди планують заселяти біженців із нової хвилі.

Угорщина

Якщо навесні сюди приїжджали 1000 українських біженців на добу, то зараз 300-500. Але тут готуються також до нової хвилі українців, які тікають від війни і темряви.

Польща

Польща вже підготувала в центрах прийому близько 100 тисяч місць для нової хвилі біженців з України.

В Британії та Ірландії також повідомляють про брак житла, тому готові запропонувати лише модульні містечки.

Агентство Телевидения Новости