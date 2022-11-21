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ХТЗ відновлюють після обстрілів

ХТЗ відновлюють після обстрілів

Працівники КП «Харківжилбуд» ліквідовують наслідки обстрілів в Індустріальному та Слобідському районах.

З початку повномасштабної війни будівельники закрили у житлових будинках понад 19 тис. вікон, відремонтували 91 двері та вхідні групи у 32 під’їздах, а також 122 покрівлі.

Крім того, у восьми будинках комунальники відновили конструктиви, у 15 – налагодили роботу внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання, у 25 – встановили нові вікна.

Також робітники виконали роботи з благоустрою прибудинкової території багатоквартирних житлових будинків, зокрема, знесли 177 і кронували 255 дерев, вивезли 374 куб. м подрібненого гілля, відремонтували 337 елементів дитячих та спортивних майданчиків та вивезли 938 кум. м будівельного сміття.

Агентство Телевидения Новости

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