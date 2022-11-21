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Війна може закінчитися раніше, ніж Україна звільнить всі окуповані території – Офіс президента

Війна може закінчитися раніше, ніж Україна звільнить всі окуповані території – Офіс президента

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк прокоментував заяву генерала США Марка Міллі щодо малоймовірної воєнної перемоги України й визволення Криму військовими методами. Він заявив, що війна може закінчитися раніше, ніж Україна звільнить все таким шляхом.

З такою заявою чиновник виступив в етері національного телерадіомарафону “Єдині новини”.

Нещодавно генерал США Марк Міллі заявив, що воєнна перемога України і звільнення Криму – малоймовірні. Подоляк прокоментував, що 24 лютого, коли говорили, що ймовірність того, що Україна вистоїть дорівнює 0%, проте зараз цей відсоток набагато більший. “Закінчилися дев’ять місяців цієї війни і Україна знаходиться у фазі контрнаступу, ефективного просування деокупації своєї території. Тому мені видається, що це просто такий дискусійний майданчик, де можна казати – малоймовірно. Велика ймовірність тієї чи іншої події, але події – це конкретні дії на лінії фронту і це конкретне постачання військових спроможностей. І я розумію що Україна буде в будь-якому випадку ефективно просуватись”, — заявив Подоляк.

Радник керівника Офісу Президента України припустив, що війна може закінчитися раніше, ніж Україна звільнить все воєнним шляхом. “Наприклад, ми просунемося в Луганській чи Донецькій області, чи ще кудись, чи впаде велике місто, яке вісім років було окуповане РФ? Наприклад — Луганськ. Після звільнення почнуться незворотні процеси – і в політичних елітах РФ, і в російському суспільстві. І таким чином війна може закінчитися раніше, ніж ми військовим шляхом будемо все звільняти. Тому що буде звільнено воно по факту від того, що Росія програла війну”, — заявив Подоляк.

Агентство Телевидения Новости

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