Росіяни піддали тортурам понад 200 працівників ЗАЕС, а тепер говорять про ризик аварії

Людей тримали у підземних в’язницях поблизу підприємства.

За час окупації Запорізької АЕС російські військові затримували і у багатьох випадках піддавали тортурам персонал атомної електростанції.

Про це пише The Wall Street Journal.

За інформацією видання, окупанти затримали понад 200 працівників електростанції, дехто з них вважається зниклим безвісти.

Спочатку затримували технічний і обслуговуючий персонал. Згодом почали переслідувати найвище керівництво. 30 вересня був затриманий 46-річний генеральний директор ЗАЕС Ігор Мурашов.

“У капюшоні та в наручниках Ігор Мурашов, генеральний директор найбільшої в Європі атомної станції, сидів на кам’яній підлозі підвальної в’язниці, звинувачений людьми в масках у зраді Росії. Він чув, як викрадачі допитували його шофера”, – пише WSJ.

Вже після цього генеральний директор російської держкорпорації “Росатом” Олексій Ліхачов заявив, що на окупованій російськими військами Запорізькій АЕС існує ризик атомної аварії.

Про це Ліхачов заявив журналістам на форумі “Атомекспо-2022”, повідомляє російський “Коммерсант”.

“Ми інформуємо світову спільноту, що станцію (ЗАЕС, – ред.) поставлено під ризик атомної аварії”, – сказав голова “Росатома”.

Водночас він назвав “неприпустимою та неадекватною” резолюцію ради керуючих МАГАТЕ, яка закликала Росію негайно вивести свої війська з території ЗАЕС та припинити тиск на український оперативний персонал Запорізької атомної електростанції.

При цьому він переклав відповідальність за створення зони безпеки навколо ЗАЕС на голову МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та результати його переговорів з Росією та Україною.

Агентство Телевидения Новости