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Нацбанк випустив пам’ятну медаль «Місто героїв – Харків»

Нацбанк випустив пам’ятну медаль «Місто героїв – Харків»

Пам’ятну медаль «Місто героїв – Харків» вручив сьогодні, 21 листопада, Харківському міському голові Ігорю Терехову голова Національного банку України Андрій Пишний.

Він зазначив, що з перших годин повномасштабної війни Харків прийняв на себе один із найжорстокіших ударів і гідно тримає його донині.

«Місто живе, дихає на повні груди навіть попри те, що удари та обстріли не припиняються і у нас попереду, напевно, одна з найбільш драматичних зим, які коли-небудь переживала Україна. Немає жодних сумнівів у тому, що Харків встоїть. І я хочу віддати вам належне і сказати дякую за ці дев’ять місяців, за вашу гідність, прагнення до свободи і здатність боротися», – підкреслив голова Нацбанку.

Своєю чергою Ігор Терехов зазначив, що отримана відзнака є заслугою усіх харків’ян.

«Я дуже вдячний усім харків’янам, усім нашим героям – вчителям, лікарям, робітникам комунальних служб, волонтерам, усім, хто, як єдина дружня родина, відстоює свій рідний Харків і всю Україну», – підкреслив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости

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