Столтенберг – депутатам країн НАТО: Потрібно перемогти Путіна, щоб не заплатити потім більше

Попри те, що РФ “продовжує стикатися з невдачею за невдачею” у своїй війні на знищення України, а українці продовжують звільняти територію від окупації, “було б великою помилкою недооцінювати Росію”, і союзники мають налаштуватися на довгострокову підтримку України. Про це на засіданні Парламентської асамблеї НАТО в Мадриді заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Він підкреслив, що РФ “зберігає значний військовий потенціал і велику кількість військ”, а також “готова зазнавати суттєвих втрат”, щоб “заподіяти жахливі страждання українському народу”.

“Тому ми маємо бути готові підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Так, я знаю, що ця підтримка має свою ціну. У наших країнах багато людей стикаються з кризою вартості життя. Це важкі часи. Але ціна, яку ми платимо, вимірюється грошима. А українці платять ціну, яка вимірюється кров’ю”, – нагадав Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив – якщо дозволити окупантам перемогти в Україні, “усім нам доведеться заплатити набагато вищу ціну”, тому що авторитарні режими “у всьому світі дізнаються, що вони можуть отримати бажане за допомогою грубої сили”.

“Це мало б прямі наслідки для нашої безпеки. Зробило б світ більш небезпечним. І нас більш уразливими. Ось чому ми не можемо дозволити Путіну перемогти в Україні”, – підсумував Столтенберг.

Агентство Телевидения Новости