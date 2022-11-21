Дванадцять харківських сіл сьогодні опинились під вогнем ворога, – ЗСУ

Триває двісті сімдесят перша доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує збройну агресію проти нашої держави, не припиняє завдавати ударів по об’єктах промисловості. Намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони, здійснює обладнання в інженерному відношенні лінії оборони, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.

Веде повітряну розвідку.За поточну добу противник завдав 1 авіаційний, 2 ракетні удари та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. У прикордонних районах Брянської та Курської областей противник продовжує утримувати окремі підрозділи своїх військ.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Зарубинка, Амбарне та Дворічна Харківської області.На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону, здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів, Котлярівка, Табаївка, Піщане і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Площанка і Макіївка на Луганщині та Ямполівка, Торське і Берестове Донецької області.На Бахмутському на Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. На Новопавлівському напрямку противник веде активну оборону на захоплених рубежах. Проводить обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів в районах 21 населеного пункту. Серед них – Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Водяне, Вугледар, Соледар, Майорськ, Мар’їнка та Первомайське Донецької області.На Запорізькому напрямку ворог обороняється. Здійснив обстріли наших позицій з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Від артилерійського вогню противника постраждали райони 9 населених пунктів.На Криворізькому та Херсонському напрямках противник створює ешелоновану систему оборони, удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Вів вогонь з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Осокорівка, Гаврилівка, Милове, Шляхове, Веселе, Висунці, Велетенське, Станіслав та Херсон.

На тимчасово окупованій території АР Крим тривають заходи прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ. Зокрема, в місті Сімферополь, 19 листопада поточного року, відбулась нарада за участі так званих керівників силових структур з представниками управління міста та головами селищних рад. Головним питанням цього збіговиська було невиконання визначених кількісних показників мобілізації. З метою вирішення зазначеної проблеми, з 21 листопада 2022 року представники так званих військових комісаріатів та поліції на зазначеній тимчасово окупованій території розпочали вручення повісток під підпис.

Українська авіація протягом поточної доби завдала удару по району зосередження противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони, в свою чергу, уразили пункт управління, склад паливно-мастильних матеріалів та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Агентство Телевидения Новости