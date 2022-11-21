Мільйони українців можуть залишити свої домівки через настання холодів – ВООЗ

Від двох до трьох мільйонів українців, ймовірно, можуть залишити свої будинки через настання холодів.

Про це під час пресконференції повідомив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюґе.

За його словами, сотні тисяч приміщень по всій Україні не мають газопостачання. Через це українці не лише не можуть приготувати їжу, але й позбавлені опалення.

«Холодна погода може вбити. За прогнозами, у деяких районах країни температура повітря знизиться до -20 градусів. Сім’ї намагаються зігрітися, багато хто буде змушений вдатися до альтернативних методів опалення, таких як спалювання дров або генератори… Ми очікуємо, що 2-3 мільйони людей залишать свої будинки у пошуках тепла та безпеки», – зазначив Клюге.

Агентство Телевидения Новости