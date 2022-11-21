За мужність нагородили хірурга з Ізюма, який всю окупацію рятував людей

Президент Володимир Зеленський нагородив лікаря Ізюмської центральної міської лікарні Юрія Кузнєцова орденом “За мужність”.

Про це пише Харків Times з посииланням на указ №795/2022, оприлюдненого на сайті голови держави 21 листопада 2022 року.

“Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня Кузнецова Юрія Євгенійовича – лікаря Ізюмської центральної міської лікарні Піщанської Богоматері, Харківська область”, – йдеться в документі.

Згідно з указом, лікаря Юрія Кузнецова нагороджено “за громадянську мужність і самовідданість, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України в умовах воєнного стану, вірність Українському народові”.

Під час російської окупації Юрій кузнецов залишався єдиним лікарем в лікарні. Він проводив операції у підвалі лікарні, в якій через російські обстріли не було ані світла, ані води. Ліки також швидко закінчилися. Та в окупованому місті почалися мародерства – аптеки пограбували. Але в аптеках злочинці брали тільки ті препарати, які їх цікавили. Решту кидали просто на вулиці, і ці медикаменти місцеві мешканці та працівники швидкої збирали й приносили до лікарні.

Мешкав він також у лікарні, бой його домівка знаходилася на іншому березі Сіверського Донцю, який розділяє Ізюм майже навпіл.

“В нормальному житті 20-30 хвилин пішки через міст — і я вдома. А тут між мною та сім’єю раптом немов тисяча кілометрів простяглася. Палає все довкола! І подзвонити не можна, зв’язку немає”, – розповів лікар Reporters.

Юрій Кузнецов зізнається: відсутність будь-якої інформації про родину була для нього найважчим випробуванням.

Його найдовша зміна почалася в ніч з 6 на 7 березня, коли місто бомбила авіація рф.

Скільки операцій провели в Ізюмській лікарні за час боїв та окупації, медики поки що не полічили. Але з березня по червень статистика уже є — 400 операцій. У нього в лікарні під час війни народилися четверо дітей.

Агентство Телевидения Новости