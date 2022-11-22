Єврокомісія вивчає варіанти конфіскації російських активів для оплати відновлення України – Politico

Європейська комісія вивчає юридичні варіанти конфіскації російського державного та приватного майна в якості оплати за відновлення України.

Про це повідомляє видання Politico із посиланням на документ, з яким ознайомились журналісти.

Згідно з документом, метою буде «визначення способів посилення відстеження, ідентифікації, заморожування та управління активами як попередні кроки для потенційної конфіскації».

Планується конфіскувати активи російського центрального банку майже на 300 млрд доларів, а також активи та доходи фізичних та юридичних осіб, включених до списку санкцій Євросоюзу. Ідея обговорювалася ще у травні, окрім України її підтримали Польща, країни Балтії та Словаччина.

У жовтні лідери ЄС доручили Єврокомісії вивчити юридичні варіанти арешту російських активів, які наразі заморожені.

Проблема у тому, що нині немає законного механізму конфіскації російських активів.

«Можливо, ЄС має шлях до законної конфіскації заморожених активів відповідно до міжнародного права, але це, ймовірно, вузький, довгий і неперевірений шлях», – сказав юрист Hughes Hubbard & Reed Ян Дунін-Васович. Але, як наголошує видання, це не заважає Єврокомісії розглянути варіанти.

Що стосується приватних активів, які належать особам або організаціям, які перебувають під санкціями, Брюссель готує пропозицію про визнання ухилення від санкцій злочином, що полегшило б конфіскацію – але лише у разі засудження у кримінальній справі. І навіть у такому разі Євросоюзу доведеться оскаржувати кожну справу в суді, а розгляд триватиме роками.

Причина в тому, що багато з цих активів вважатимуться іноземними інвестиціями, які користуються захистом від експропріації без компенсації та правом на справедливе та рівноправне поводження відповідно до міжнародних договорів, які росія має з багатьма країнами ЄС.

Конфіскаційному органу також необхідно встановити чіткий зв’язок між власником майна та війною в Україні.

Щодо заморожених валютних резервів центрального банку, то, як йдеться у документі, «зазвичай вважається, що на них поширюється імунітет».

«З точки зору міжнародного права, цілком ясно, що без згоди росії ви не можете використовувати активи російського центрального банку», — сказав Стефан Шилл, професор міжнародного та економічного права та управління в Університеті Амстердама.

Активи державних підприємств, що належать росії, не підпадають під дію такої конвенції, але їхня конфіскація може спричинити проблеми, пов’язані з конфіскацією приватного майна, крім необхідності продемонструвати достатній зв’язок з рф.

Євросоюз також обмірковує «податок на вихід» на активи або доходи підсанкційних осіб, які хочуть вивести свою власність з ЄС. Це може призвести до власних юридичних проблем, оскільки буде націлено на певну групу осіб, що суперечить положенням міжнародного права щодо недискримінації.

Агентство Телевидения Новости