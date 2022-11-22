У Харківській області не вистачає дров: планують вирубувати ліси

На Харківщині не вистачає дров для військових та населення. Через це один з лісгоспів просить надати дозвіл на вирубку лісу у межах природно-заповідного фонду. Щоправда вирубку планують проводити санітарну та вибіркову. Про це повідомляють “Коментарі. Харків” з посиланням на інформацію Харківської обласної ради.

Так, з відповідним запитом до облради звернулось Державне підприємство “Чугуєво-Бабчанське лісове господарство”. Лісгосп просить надати дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. За інформацією в.о. начальника управління правового забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради Іллі Крючкова, останній раз санітарна вирубка об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення лісового господарства проводилась 10 років тому. Наразі така вирубка дозволить очистити ліс від хворих дерев, та забезпечити військових і населення дровами.

За словами директора Департаменту захисту довкілля та природокористування Харківської обласної військової адміністрації Андрія Нерети, зараз потреба області в дровах складає 324 тис. куб метрів, задовольнити яку наявними можливостями дуже важко.

Особлива ситуація склалась в Чугуївському районі, де не розмінованими остаються лісні масиви Вовчанщині та Куп’янщини.

“Починати лісозаготівлю без розмінування неможливо, тому є дефіцит дров. Очікується, що допомогу в розмінуванні нададуть міжнародні місії через відповідний проміжок часу, але дрова потрібні вже зараз і військовим і соціальним об’єктам. Тому ми просимо дозволити санітарні вибіркові вирубки в межах Чугуєво-Бабчанського лісового господарства”, – зазначив Андрій Нерета.

За словами депутата обласної ради Валерія Білокудрі, необхідно налагодити дійсний контроль за проведенням санітарних вирубок. “Крім цього, в області є великі площі лісів, де були великі пожежі. Ці площі треба розчищати, щоб висадити нові ліси. Розчищення цих площ може дати набагато більше дров, ніж санітарна вирубка”, – сказав Валерій Білокудря. Як зазначив перший заступник начальника Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Лисенко, планується на 373 га площ лісового господарства заготовити 17 тис. куб метрів дров.

“Санітарні вирубки узгоджені та рекомендовані відповідними структурами. Крім розчищення буреломів буде отримана саме дров’яна лісова продукція, а не ділова. Лісгосп готовий надати депутатам всі можливості для контролю за санітарними вирубками на його території. Важливо також урахувати, що постачати дрова набагато дешевше саме тим замовникам, які находяться поблизу лісового масиву, щоб уникнути зайвих затрат на транспортування”, – зазначив Олександр Лисенко.

За умови доопрацювання з урахуванням доручення постійної комісії рекомендувати винести проєкт рішення обласної ради про надання лісгоспу дозволу на спеціальне використання природних ресурсів на розгляд пленарного засідання сесії обласної ради.

Агентство Телевидения Новости