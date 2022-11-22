Харківські КП придбають палива на понад 10 мільйонів гривень за завищеними цінами

Харківські комунальні підприємства масово уклали угоди з ТОВ “Торговий дім “Сан ойл” на постачання палива за ціною, яка є вищою за аналогічні угоди цього постачальника. Загальна сума контрактів понад десять мільйонів гривень. А переплата може скласти понад мільйон гривень.Про це стало відомо в результаті моніторингу сайту “Прозорро”, повідомляє Харківській антикорупційний центрВідразу декілька комунальних підприємств у Харкові уклали угоди без проведення торгів з одним й тим самим постачальником.

Так, КСП “Харківгорліфт” уклало угоду на постачання бензину А-92 по ціні 51,5 гривень за літр та дизельного палива по ціні 58 гривні за літр. Загальна сума угоди 2,39 млн грн.

Комунальне підприємство “Харківжилбуд” зробило закупівлю за аналогічними цінами на мільйон гривень. Також на мільйон придбає палива КП “Центр поводження з тваринами”.

СКП “Харківзеленбуд” оголосило про намір також укласти угоду з ТОВ “Торговий дім “Сан ойл” на суму 2,65 млн грн. Ціна дизпалива -58 грн за літр.

На майже 2,5 млн грн палива у того ж постачальника замовляє КП “Муніципальна компанія поводження з відходами”.

Ще на суму понад 3 млн грн планує замовити палива у “Сан Ойл” КП “Харківське ремонтно-будівельне підприємство”. Але в даному випадку ціни не вказані.

Для порівняння КП “Харківводоканал” знайшов іншого постачальника, з якими підписав контракт на суму понад 6 млн грн. Ціна дизельного палива склала 53,9 гривні за літр.

Варто зазначити, що по 58 гривень дизпаливо “Сан Ойл” пропонує лише комунальним підприємствам Харківської міськради.

Так, у Лозовій дизпаливо ТОВ “Торговий дім “Сан ойл” для потреб рятувальників буде постачати по 52 гривні. В Ізюмі дизпаливо будуть продавати по 55 гривень. Дешевше тут заплановане постачання бензину А-92 – по 49 гривень за літр.

Обласна інфекційна лікарня змогла домовитися з постачальником щодо продажу палива трохи дешевше за 55 гривень за літр.

Якщо брати не Харківську область, то ДП “Конотопське лісове господарство” підписало контракт на закупівлю палива у “Сан Ойл” по 54 гривені за літр. Сума контракту понад 3 млн грн.

Тож при закупівлі палива на суму понад десять мільйонів гривень переплата комунальних підприємств міста, якщо порівнювати з цінами за якими купують інші підприємства, складе мінімум мільйон гривень.

Можна констатувати. що незважаючи на війну харківські комунальники не дуже намагаються економити бюджетні кошти.

ТОВ “ТД “Торговий дім “Сан Ойл” записане на Антона Ткаченко.

За даними порталу Ліга.Бізнес, SunOil – мережа АЗС-лоукостерів, створена 2014 року. Компанія входить у десятку найбільших за кількістю АЗС в Україні. 140 автозаправних комплексів розташовані під Києвом, у Кривому Розі, Харкові, Одесі, Вінниці та інших обласних центрах країни. SunOil пов’язують з чотирма міні-НПЗ у Харківській та Полтавській областях.

Агентство Телевидения Новости