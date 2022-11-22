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У Харкові затримали рецидивіста, який крав автомобільні акиумулятор

У Харкові затримали рецидивіста, який крав автомобільні акиумулятор

На лінію «102» звернувся мешканець Немишлянського району та повідомив, що з його припаркованого у дворі автомобіля скоєно крадіжку, повідомляє прес-служба ГУ НП в Харківській області

В ході оперативно-пошукових заходів співробітники сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 ХРУП № 2 викрили та затримали 29-річного харків’янина, раніше судимого за вчинення аналогічних злочинів.

Як з’ясувалося, того вечора зловмисник здійснив ще три крадіжки акумуляторів з автомобілів. Під час огляду його транспортного засобу працівники слідчо-оперативної групи виявили та вилучили 4 акумулятори та набір інструментів.

В гаражному приміщенні затриманого знаходилось ще 16 викрадених акумуляторів.

Порушника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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