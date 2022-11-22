На Харківщині від війни постраждали 70 сільгосппідприємств: загинули тварини на 13 фермах

За час війни у Харківській області постраждали понад 70 сільськогосподарських підприємств, пошкоджені та зруйновані щонайменше 322 одиниці сільськогосподарської техніки та обладнання. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації з посиланням на департамент агропромислового розвитку.

Наразі на звільнених та ще тимчасово окупованих територіях Харківщини знаходяться 46 тваринницьких господарств (29,1% від загальної кількості), 37 підприємств молочного скотарства, дев’ять свинарських підприємств, шість вівчарських та чотири — птахівничих. На 13 фермах загинули тварини.

“Саме на цих територіях розташована більшість сучасних високотехнологічних підприємств галузі молочного скотарства, свинарства та м’ясного птахівництва. На цих територіях у 14 тваринницьких господарствах є руйнування тваринницьких об’єктів, у 13 з цих господарств зафіксовано загибель сільськогосподарських тварин”, — повідомили у департаменті агропромислового розвитку.

Ферму “Агросвіту”, розташовану в селі Шестакове, було зруйновано вщент. Із понад 3000 голів великої рогатої худоби живими лишилася 1000. У липні племінне господарство, яке займається розведенням голштинської породи корів, евакуювали до Полтавської області.

Обстеження та розмінування потребують близько 107 тисяч гектарів сільськогосподарських територій. Також обстеження необхідно провести на територіях Ізюмського, Куп’янського та частин Харківського, Богодухівського, Чугуївського районів, де велися активні бойові дії.

Фермерське господарство “Тимур-2003” втратило для обробітку 12% площ від загальної кількості землі. Це — поля у Харківському районі, вони залишаються замінованими. У ТОВ “Зоря” в Куп’янському районі усього є 22 000 гектарів орної землі, три тисячі гектарі не придатні, оскільки також заміновані.

Крім того, російські загарбники вкрали у “Зорі” 28 одиниць техніки, здебільшого це легкові автомобілі, насіння соняшника, кількість якого ще не визначена.

Попри війну, у цьому році аграрії працювали на 60% площ. Підприємству у Богодухівському, Красноградському, Лозівському, Харківському та Чугуївському районах продовжують збір пізніх сільськогосподарських культур.

“Станом на 16 листопада по області всього зібрано 1,5 мільйона тонн зернових та зернобобових культур з площі 391 тисячу гектарів або 80%, середня врожайність становить 37 ц/га”, — розповіли у департаменті агропромислового розвитку.

Агентство Телевидения Новости