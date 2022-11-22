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Поліція Харківщини через телеграм-канал знайшла чоловіка, який 3 місяці був в катівні

Поліція Харківщини через телеграм-канал знайшла чоловіка, який 3 місяці був в катівні

В листопаді через телеграм-канал «Воєнні злочини» до правоохоронців звернувся 40-річний Олександр, який 85 днів знаходився в Балаклійській катівні, розташованій в поліцейському відділу. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ НП в Харківській області Сергій Болвінов.

З його слів, 30 травня до його будинку підійшло двоє окупантів, які після перевірки документів вдягли йому мішок на голову, вивезли в поле, та почали погрожувати вбивством, якщо він не розповість «де мешкають АТОвці». Залякувати Олександра вони намагались по різному – засипали землею, стріляли в повітря, тримали ніж біля горла. Не дивлячись на все це, ніякої інформації він їм не надав, за що вони повезли його в «місце, де вміють допитувати».

Олександра кинули до камери, де знаходилось ще 6 людей – усі місцеві мешканці, які теж були спіймані росіянами – колишні військовослужбовці, підприємці, учасники АТО.

На 45-й день ув’язнення його вперше повели на допит – представники рф в масках, розпитуючи про знаходження військовослужбовців та АТОвців в Балаклії, катували Олександра електрострумом – проводу були прикріплені до його великих пальців та долонь.

Ніяких відповідей вони від нього не почули, тому відпустили з допиту, а ще через 40 днів – відпустили додому, погрожуючи що «вони його не забули». Олександр виїхав через територію рф до Латвії, де зараз і перебуває.

«Завдяки нашому телеграм-каналу ми отримали цінні свідчення, які неодмінно будуть використані у майбутніх судах проти країни-агресора та її представників. Якщо ви під час окупації були свідком воєнних злочинів, або навіть бачили обличчя ворогів – переходьте за посиланням, можливо ви впізнаєте когось з них, або зможете надати іншу інформацію Слідчому управлінню. Саме завдяки Вашим свідченням росіяни отримають заслужене покарання», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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