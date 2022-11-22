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На Хмельниччині в ДТП загинуло подружжя з Харкова, 2-річна дитина в лікарні

На Хмельниччині в ДТП загинуло подружжя з Харкова, 2-річна дитина в лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 21 листопада, близько 23.00 години на трасі М-30 сполученням «Стрий — Кропивницький — Знам’янка» поблизу повороту на с. Малашівці.

Відбулось зіткнення автомобіля «Кіа» під керуванням 27-річного харків’янина та мікроавтобуса «Мерседес», за кермом якого перебував 40-річний житель м. Вінниця.

У результаті ДТП водій автомобіля «Кіа» та його 25-річна дружина від отриманих травм загинули на місці події. Їхній 2-річний син та 59-річна пасажирка мікроавтобуса отримали травми і були госпіталізовані до Хмельницької обласної лікарні.

За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ і наразі встановлюють усі обставини події.

Агентство Телевидения Новости

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