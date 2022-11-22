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Посварився зі знайомим і кинув гранату в його будинок: конфлікт в Ізюмському районі

Посварився зі знайомим і кинув гранату в його будинок: конфлікт в Ізюмському районі

19 листопада до Ізюмського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що до  приватного будинку зайшов чоловік з гранатою в руках та погрожує власнику.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що між 41-річним чоловіком та його знайомим виник конфлікт. Після чого зловмисник взяв раніше сховану гранату та кинув у бік будинку, де перебував сусід. На щастя, граната не вибухнула.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

20 листопада зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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