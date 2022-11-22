В ДСНС показали відео замінованих полів Харківщини

Ось чому зараз небезпечно виходити в поля та ліси на деокупованих територіях.

Це відео було зроблено піротехниками ДСНС під час проведення розвідки на Харківщині. Тисячі протипіхотних та протитанкових мін залишив по собі ворог. Гине все живе.

В Харківській області піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 122 вибухонебезпечних предметів.

Напередодні у селищі Пришиб Ізюмського району підірвався на міні 50-річний чоловік. Постраждалий загинув на місці, повідомляє ХОВА.

В Україні залишається близько 175 тис. кв. км потенційно небезпечних територій, що становить 30% від загальної площі держави, повідомляє ДСНС України.

Агентство Телевидения Новости