«Харківгаз» відновлює газові мережі у Старому Салтові

У Старому Салтові газовики міняють перебиті ворожими снарядами ділянки розподільних газопроводів. Роботи з відновлення мереж проходитимуть поетапно. Першочергово планується пустити газ до верхньої частини селища, інфраструктура та житлові будинки якої більш вціліли від рашистських бомб.

Як розповідають місцеві, рашисти майже без зупинки обстрілювали Салтів. Пожежі від снарядів охоплювали цілі вулиці. Горіло житло, гаражі, сараї. Армія рф руйнувала все – від інфраструктури до звичайних домоволодінь.

Понад 10 прильотів від рашистів припало на районну дільницю АТ «Харківгаз» у Старому Салтові.

Попри необхідність працювати у воді до поясу, зруйновану будівлю та транспорт компанії, газовики відбудовують комунікації для пуску газу споживачам.

Агентство Телевидения Новости