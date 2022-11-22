В Харкові затримали «серійного» викрадача автомобільних акумуляторів

За один вечір чоловік встиг вчинити чотири крадіжки. В його гаражі правоохоронці виявили ще 16 викрадених акумуляторів.

20 листопада на лінію «102» звернувся мешканець Немишлянського району та повідомив, що з його припаркованого у дворі автомобіля скоєно крадіжку.

В ході оперативно-пошукових заходів співробітники сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 ХРУП № 2 викрили та затримали 29-річного харків’янина, раніше судимого за вчинення аналогічних злочинів.

Як з’ясувалося, того вечора зловмисник здійснив ще три крадіжки акумуляторів з автомобілів. Під час огляду його транспортного засобу працівники слідчо-оперативної групи виявили та вилучили 4 акумулятори та набір інструментів.

В гаражному приміщенні затриманого знаходилось ще 16 викрадених акумуляторів.

Порушника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Проводиться перевірка на причетність чоловіка до скоєння аналогічних злочинів.

Агентство Телевидения Новости