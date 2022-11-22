Лікарні Харківщини отримали понад 50 генераторів різної потужності

В Харківській області всі заклади, які мають реанімації та операційні, забезпечені генераторами.

Як повідомляє Харківська ОВА, генератори надавали лікарням МОЗ України, ХОВА, міжнародні медичні організації та волонтери.

«Лікарні мають достатній запас палива і при вимкненні електропостачання готові одразу перейти на резервне живлення від генераторів», – повідомив директор Департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час робочої наради з керівниками департаментів назвав пріоритетною роботу щодо забезпечення медзакладів теплом та альтернативними джерелами живлення.

Кожен медзаклад має перелаштовувати систему та бути готовим до роботи в умовах повного блекауту. Мова йде про забезпечення теплом, водопостачанням та додатковими альтернативними джерелами живлення.

«Наразі всі медичні заклади, які надають стаціонарну та екстрену медичну допомогу, забезпечені генераторами. Ми маємо бути готовими до найгірших сценаріїв, коли світла може не бути по кілька днів, а лікарні повинні продовжувати функціонувати та рятувати найголовніше – життя людей. Водночас, коли в населеному пункті тривалий час не буде світла, то в лікарнях повинні бути передбачені окремі блоки, які виконуватимуть роль пунктів незламності, на зразок тих, що зараз відкриваються в Херсонській області, – додав очільник МОЗ.

За даними Віктора Ляшка, МОЗ спільно зі Світовим банком розпочали проєкт із закупівлі ще додаткових 1100 генераторів, які в стислі терміни мають з’явитися в українських лікарнях. Ще 170 генераторів для медзакладів надасть ВООЗ.

Агентство Телевидения Новости