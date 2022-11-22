СБУ проводить обшуки в енергокомпанії VS Energy у Києві

Служба безпеки України проводить обшуки в енергокомпанії VS Energy у Києві.

Власниками компанії є російські олігархи Євгеній Гінер, Михайло Воєводін та Олександр Бабаков. Це не звичайна фірма, а компанія, яка володіє купою обленерго та займає 10% енергоринку.

Олігархи вже потрапили під санкції, а СБУ одержала право прийти з обшуками. Про це повідомляє ГлавКом із посиланням на пресслужбу відомства.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора Офісу генпрокурора та наклав арешт на контрольні пакети акцій підприємств критичної енергетичної інфраструктури «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго», «Житомиробленерго», «Рівнеобленерго» та «Чернівціобленерго», що входять у групу VS Energy, яку за даними ЗМІ та слідства контролюють громадяни РФ Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України проводить обшуки у Корецькому Свято-Троїцькому жіночому монастирі, що на Рівненщині.

Як раніше повідомлялося, сьогодні, 22 листопада Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві.

Агентство Телевидения Новости