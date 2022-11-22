На Харківщині викрили посадовців «Укрзалізниці», які допомагали ворогу підтримувати залізничне сполучення з рф

Служба безпеки викрила на співпраці з ворогом двох колишніх керівників структурного підрозділу Південної залізниці на Харківщині.

Під час окупації регіону вони керували стратегічно важливим залізничним вузлом у Куп’янську, через який окупанти вивозили українське зерно.

Крім цього, колаборанти управляли рухом російських ешелонів з військовою технікою і боєприпасами для ведення бойових дій проти Сил оборони на східному напрямку.

За даними слідства, зловмисниками є двоє колишніх посадовців місцевого підрозділу Укрзалізниці, які на початку повномасштабного вторгнення перейшли на бік агресора.

Там вони приєдналися до лав окупаційної адміністрації, де їх призначили керівником «службы эксплуатации железных дорог» Куп’янська та його заступником.

На цих «посадах» колаборанти допомагали ворогу підтримувати залізничне сполучення з країною-агресором, а також слідкували за ефективним використанням рухомого складу в інтересах окупантів.

Втім, після звільнення міста співробітники СБУ затримали одного з фігурантів. Інший – на початку деокупації втік до рф, де наразі переховується від правосуддя. Вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Прокурори викрили «заступника начальника». За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури обом чоловікам повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

«Начальнику» підрозділу повідомлено про підозру заочно, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости