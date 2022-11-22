На Слобожанському та Куп’янському напрямках окупанти ведуть оборону та обстрілюють прикордонні селища

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 22 листопада. 272 доба війни.

За добу противник здійснив близько 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів, в тому числі із застосуванням ударних БпЛА з території та повітряного простору республіки білорусь.

На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області противник продовжує утримувати угруповання військ для проведення демонстраційних дій. Окупанти періодично ведуть обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів Харківської області поблизу державного кордону України.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону і обстрілює з танків, мінометів та ствольної артилерії, зокрема, райони населених пунктів Кислівка, Крохмальне, Берестове Харківської області, а також Макіївка та Білогорівка на Луганщині.

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости