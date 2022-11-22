Замість ЗНО у 2023 році планується національний мультипредметний тест

Міністерство освіти і науки розглядає варіант проведення у 2023 році удосконаленого Національного мультипредметного тесту як альтернативи зовнішньому незалежному оцінюванню.

Про це повідомив очільник МОН Сергій Шкарлет, пише Громадське.

«ЗНО було і буде механізмом прозорого вступу до закладів вищої освіти. Однак в умовах воєнного стану існують перешкоди щодо його організації та проведення. Також неможливо охопити тестуванням потенційних вступників до українських закладів вищої освіти, які тимчасово перебувають за кордоном», – зазначив Шкарлет.

Він наголосив, що безпекова складова та труднощі логістики не дозволяють МОН планувати проведення зовнішнього незалежного оцінювання у традиційному форматі. Однак тестові завдання укладуть згідно з програмами ЗНО з відповідних предметів.

НМТ-2023 матиме обов’язковий та додатковий блоки. Обов’язковий блок буде складатися з чотирьох предметів:

– української мови;

– математики;

– історії України;

– іноземної мови (на вибір вступників будуть запропоновані англійська, французька, німецька та іспанська мови).

Учасники упродовж 90 хвилин виконуватимуть завдання з української мови та математики, а після короткої перерви ще 90 хвилин працюватимуть над завданнями з історії України та іноземної мови.

Додатковий блок НМТ з фізики, хімії чи біології, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови, вступники зможуть скласти в окремий день. Тестування з додаткових предметів триватиме 75 хвилин.

Реєструвати абітурієнтів для участі в НМТ планують у квітні, а саме тестування проведуть у червні – липні 2023 року в межах основної та додаткової сесій.

Для вступу у 2023 році можуть бути використані результати:

НМТ 2023 року;

НМТ 2022 року;

ЗНО 2020-2021 років.

Водночас Шкарлет наголосив, що змінити формат проведення вступних випробувань можливо лише після ухвалення парламентом відповідного Закону.

«МОН надасть більше інформації після внесення законопроєкту на розгляд до парламенту та оприлюднить проєкт Порядку прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2023 році для громадського обговорення», – додав він.

Агентство Телевидения Новости