На Салтівці розбирають завали у двох 9-поверхівках

22 листопада співробітники ДСНС спільно з працівниками житлово-комунального підприємства, а також районних адміністрацій Салтівського та Київського районів міста Харкова проводили аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у двох дев’ятиповерхових житлових будинках, що були пошкоджені в результаті численних ворожих обстрілів та бомбардувань.

Будівлі розташовані у житлових масивах на вулиці Гв. Широнінців та Академіка Павлова. Рятувальники за допомогою спецінструменту розрізали залишки бетонних конструкцій на верхніх поверхах будівлі та на сходових клітинах. А також розчищали прилеглу територію від будівельного сміття.

Агентство Телевидения Новости