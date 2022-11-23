Вранці окупанти обстріляли Куп’янськ: загинули двоє цивільних

Близько 07:40 відбувся обстріл у м. Купянськ. Пошкоджено 9-ти поверховий житловий будинок, будівлю поліклініки. Загинули 2 людей – жінка 55 років та чоловік 68 років, 1 чоловік – госпіталізований, 1 – надали допомогу на місці.

Протягом доби окупанти також обстрілювати прифронтові райони Харківщини.

У Куп’янську внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

Після 15 години у м. Вовчанськ обстрілами знищили кілька будинків, господарчі споруди, також без поранених.

Залишається високою мінна небезпека. Сапери знешкодили за добу 299 мін.

Наші ЗСУ тримають позиції, попри постійні обстріли росіян із мінометів та ствольної артилерії. Росіяни намагалися проникнути диверсійно-розвідувальною групою у районі Стариці. ДРГ знешкодили.

Агентство Телевидения Новости