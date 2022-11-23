В Барвінковому у пожежі загинув 19-річний місцевий мешканець

За добу з 22 по 23 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:

8 – на ліквідацію пожеж;

12 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

5 – інші виїзди.

Пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів, не зафіксовано.

Двічі рятувальники виїздили на перевірку після ворожих обстрілів. У м. Куп’янську ворожий снаряд потрапив на приватне подвір’я, пошкодивши будинок, паркан та лінію електропередач. А у м. Вовчанськ обстрілами пошкоджені 2 приватних будинки. В них пошкоджені дахи, вікна, стіни. Також зачепило і господарські споруди. Обійшлося без постраждалих і пожеж.

О 08:39 рятувальники 61-ї Державної пожежно-рятувальної частини були викликані на пожежу за адресою: м. Барвінкове, вул. Мічуріна, 82. Там у приватному будинку горіла дерев’яна підлога та домашні речі на площі 4 кв.м. В результаті пожежі загинув 19-річний молодий чоловік. Причина виникнення загоряння з’ясовується. Його локалізація відбулась о 08:48, ліквідація – о 09:20.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 299 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 16 тонн питної води.

Агентство Телевидения Новости