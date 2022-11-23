Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:41
Просмотров: 63

2 140 комунальників та 130 одиниць техніки прибирають сніг в Харкові, – міськрада

2 140 комунальників та 130 одиниць техніки прибирають сніг в Харкові, – міськрада

Сьогодні, 23 листопада, на вулиці Харкова вийшли 2 140 комунальників: таку інформацію надали у Департаменті житлово-комунального господарства станом на 9:00. Прибирання ведеться ручним та механізованим способами, задіяно 65 одиниць автотракторної техніки та 66 засобів малої механізації.

Зокрема, на прибудинкових територіях, які обслуговує КП «Харківблагоустрій», роботи виконують 1 834 дворових робітники з використанням 66 засобів малої механізації та 37 одиниць автотракторної техніки.

Також місто приводять до ладу 306 робітників СКП «Харківзеленбуд» з використанням 28 одиниць автотракторної техніки, 26 з яких задіяні на прибиранні снігу в парках та скверах, а дві – залучені для очищення тротуарів по вул. Сумській та вул. Пушкінській.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 