2 140 комунальників та 130 одиниць техніки прибирають сніг в Харкові, – міськрада

Сьогодні, 23 листопада, на вулиці Харкова вийшли 2 140 комунальників: таку інформацію надали у Департаменті житлово-комунального господарства станом на 9:00. Прибирання ведеться ручним та механізованим способами, задіяно 65 одиниць автотракторної техніки та 66 засобів малої механізації.

Зокрема, на прибудинкових територіях, які обслуговує КП «Харківблагоустрій», роботи виконують 1 834 дворових робітники з використанням 66 засобів малої механізації та 37 одиниць автотракторної техніки.

Також місто приводять до ладу 306 робітників СКП «Харківзеленбуд» з використанням 28 одиниць автотракторної техніки, 26 з яких задіяні на прибиранні снігу в парках та скверах, а дві – залучені для очищення тротуарів по вул. Сумській та вул. Пушкінській.

Агентство Телевидения Новости