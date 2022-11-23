Кличко допустив часткову евакуацію мешканців Києва

Мешканців столиці може очікувати «найгірша зима з часів Другої світової війни». У випадку найгіршого сценарію місцева влада допускає евакуацію частини жителів міста.

Про це заявив міський голова Віталій Кличко в інтервʼю BILD, пише Громадське.

«Треба також готуватися до найгіршого сценарію. Це було б, якби відбулося повсюдне відключення електроенергії, а температура була ще нижчою. Тоді частину міста доведеться евакуювати, але ми не хочемо, щоб це зайшло так далеко», – заявив він.

За словами мера, кияни можуть зіткнутися з «найгіршою зимою з часів Другої світової війни». Так, відтоді такої зими Київ не переживав.

«Путін хоче використати атаки на цивільну інфраструктуру, щоб змусити людей покинути столицю. Але він цього не досягне», – наголосив очільник міста.

Що передувало?

Голова Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук казав, що влада Києва розглядає можливість евакуації приблизно трьох мільйонів жителів у разі повного вимкнення електроенергії.

Відтак він розʼяснив, що наразі ситуація у Києві контрольована, і наразі немає причин говорити про надзвичайну ситуацію. Міська влада готується до різних варіантів, але зараз про проведення евакуації не йдеться.

Як Київ готується до можливого блекауту?

У кожному районі Києва підготують у середньому по 100 пунктів обігріву, які працюватимуть у разі надзвичайних ситуацій взимку. Вони будуть облаштовані на базі соціальних об’єктів, оскільки саме там буде забезпечено тепло- та енергопостачання у випадку критичної ситуації.

Ці пункти обладнають усім необхідним: теплом, освітленням, санвузлами, їдальнями, місцями для відпочинку, банками теплого одягу та теплими ковдрами. Додатково пункти будуть обладнані генераторами для аварійного живлення, тепловими гарматами. Неподалік за необхідності чергуватимуть співробітники швидкої допомоги.

Окрім того, у кожному районі давно існують евакуаційні комісії на випадок різних надзвичайних ситуацій – від повені до аварій на об’єктах критичної інфраструктури. У КМДА наголосили, що система цивільного захисту міста працює в посиленому режимі й усі екстрені служби завжди готові відреагувати на будь-яку НС.

Агентство Телевидения Новости