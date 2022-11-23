Ексміністрові освіти Дмитру Табачнику оголошено підозру у держзраді – СБУ

Колишньому міністрові освіти і науки, «вихідцю» із нині забороненої «Партії регіонів» Дмитру Табачнику оголошено підозру за статтею про державну зраду, повідомила Служби безпеки України.

Як випливає із повідомлення про підозру, Табачнику інкримінована «державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: надання іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчиненні в умовах воєнного стану», пише Радіо Свобода.

«Табачник Д.В. на виконання заздалегідь обумовлених домовленостей, підтримуючи країну-агресора РФ, поділяючи погляди її політичного та військового керівництва щодо необхідності проведення т. зв. «спеціальної військової операції на території України» з метою «демілітаризації та денацифікації України, захисту українського населення від геноциду київського режиму», діючи від імені представників вищих органів влади РФ, в тому числі ФСБ РФ, організовував та координував діяльність керівників російських окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей Сальдо В.В. й Балицького Є.В. відповідно у сфері охорони здоров’я, освіти, підготовки до проведення референдумів», – йдеться в повідомленні.

Згаданим у підозрі Сальдо і Балицькому вже раніше СБУ оголошувала підозри.

Востаннє Дмитра Табачника, який українськими правоохоронцями оголошений у розшук, помітили 11 листопада у Сімферополі на похороні заступника голови російської окупаційної адміністрації в Херсонській області Кирила Стремоусова. Його показали на трансляції, яку вели російські пабліки.

Агентство Телевидения Новости