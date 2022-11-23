В Одесі медики допомогли народити трійню переселенці з Харкова

В Одесі медики допомогли народити трійню переселенці. Жінка переїхала з Харкова через війну. Пологи почалися передчасно.

Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я Одеської міської ради, переселенка народила дівчаток. Троє її доньок з’явилися на світ з вагою від 1300 до 1800 грамів, пише УНІАН.

«Через війну та обстріли Ірина з родиною змушена була залишити Харків, тож очікувана вагітність надалі перебувала під наглядом одеських лікарів. Троє дівчаток народилися передчасно з вагою від 1300 до 1800 грамів. Протягом місяця немовлят доглядали медики у відділенні інтенсивної терапії Одеського міського пологового будинку №5», – йдеться у повідомленні.

Дівчаток назвали Злата, Віка та Єва. Наразі їхньому життю нічого не погрожує. Вони зміцнішали та підросли, сьогодні їх разом з мамою вже виписали. Діти перебуватимуть під подальшим патронажем та отримуватимуть всебічну підтримку від одеських медиків.

Агентство Телевидения Новости