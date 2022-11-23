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Окупанти обстрілювали Куп’янськ з РСЗВ «Ураган»: прокуратура показала наслідки

Окупанти обстрілювали Куп’янськ з РСЗВ «Ураган»: прокуратура показала наслідки

Близько 7:40 російські військові обстріляли житловий масив м. Куп’янськ. Пошкоджено дев’ятиповерховий будинок, поліклініку та школу. 

Загинули двоє мирних мешканців: 55-річна жінка та 68-річний чоловік. Ще одного цивільного госпіталізовано до лікарні.

Попередньо, російські військові здійснювали обстріл з РСЗВ «Ураган».

Протягом минулої доби окупанти не припиняли обстріли Куп‘янського району. У смт Дворічна та с. Великі Хутори пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. 

У м. Вовчанськ Чугуївського району внаслідок ворожого вогню є пошкодження будинків містян. 

За процесуального керівництва Куп’янської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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