Велика Британія вперше відправляє Україні гелікоптери Sea King – голова британського оборонного відомства

Велика Британія вперше відправляє Україні три транспортні вертольоти Sea King, заявив голова британського Міноборони Бен Воллес.

Як повідомляє ВВС, Воллес зробив відповідну заяву під час зустрічі із союзниками, присвяченої військовій підтримці України, в Осло, пише Інтерфакс-Україна.

За словами Воллеса, Київ отримає три транспортні вертольоти, які можуть використовуватися в пошуково-рятувальних операціях. Водночас перший із них уже перебуває на території України.

Зазначається, що українські військові проходили навчання у Великій Британії пілотуванню та обслуговуванню вертольотів протягом останніх шести тижнів.

Окрім того, Велика Британія також відправить Україні додатково 10 000 артилерійських снарядів, які, на думку Воллеса, допоможуть українським збройним силам захистити територію, нещодавно звільнену від російських окупантів.

Sea King – транспортний вертоліт, розроблений у другій половині ХХ століття для потреб ВМС США. Ця модель вертольота була або досі перебуває на озброєнні у більше ніж 20 країн світу, серед яких США, Велика Британія, Австралія, Японія, Норвегія тощо.

У Великій Британії гелікоптери Sea King раніше використовували Королівські військово-повітряні сили та Королівський військово-морський флот, проте їх було знято з озброєння у 2018 році.

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