«Це ніяка не церква»: у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону діяльності МП на території України

Українські депутати хочуть припинити існування МП в Україні та розірвати з РПЦ договори аренди Києво-Печерської Лаври.

Про це повідомила депутатка ВР Ірина Геращенко, пише ТСН.

«Те, що в Лаврі антиукраінське кремлівське кубло, яке не має нічого спільного з релігією і церквою, було зрозуміло давно. В парламенті вже 8 місяців блокується створення ТСК по МП. Тож прийшов час припинити загравати з МП, бо це ніяка не церква, а ідеологічна організація просування «русского мира». Разом з колегами направили на уряд звернення з вимогою негайно розірвати оренду з МП, за якою Лавра використовується кремлівськими агентами. За ініціативи Миколи Княжицького зареєстрували проєкт закону, що мета якого – заборона діяльністі Російської православної церкви на території України», – написала Геращенко.

Вона зазначила, що пропонованим законом передбачається повна заборона будь-яких релігійних організацій та установ, які входять до складу чи визнають у будь-якій формі підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях РПЦ.

«Метою законопроєкту є запобігання загрозам національній безпеці України та забезпечення порядку, адже занадто довго РПЦ проводила відверту антиукраїнську та диверсійну діяльність і адвокатувала всі дії злочинного російського режиму. Діяльність православних релігійних організацій в Україні має проводитись з урахуванням Патріаршого та Синодального Томосу, наданого Українській Православній Церкві та Українській державі», – написала Геращенко.

Нагадаємо, що у Рівненській області СБУ навідалася до монастирів УПЦ МП через отримання анонімного дзвінка. Анонім повідомив, що у монастирі переховують ворожі ДРГ, які прибули з Білорусі.

Агентство Телевидения Новости