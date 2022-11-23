Забезпечував окупантів на блокпостах харчами: викрито колаборанта з Чугуївщини

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання, у с. Хотімля Чугуївського району місцевий мешканець неодноразово публічно висловлювався у підтримку дій країни-агресора.

Колаборант переконував місцеве населення, що військовослужбовці рф не обстрілюють населені пункти Харківщини та мирне населення, а навпаки, запевняв, що дані обстріли вчиняються виключно українськими військовими.

Крім того, чоловік розвозив продукти харчування на блокпости, де перебували російські солдати.

Дізнання проводять дізнавачі ВП №1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости