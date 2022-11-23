Ракетна атака на Україну, без енергії міста та АЕС
У Харківській області аварійне відключення електроенергії
Про це повідомляє Харківобленерго.
Причина – нові атаки рашистів на інфраструктуру України. Є попадання у житлові будинки на Київщині
іНа території одного із районів області зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Почалась пожежа. Поліція працює на місці події, допомагає подолати наслідки ворожих обстрілів. – Андрій Нєбитов, очільник поліції Київщини.
У результаті обстрілу Києва одна людина загинула, одна – отримала поранення
Зникло світло в деяких районах Запоріжжя, Рівному, Черкасах, Луцьку, Чернігові та Хмельницьку
У Молдові масові відключення електроенергії внаслідок ракетних ударів РФ по Україні, — віцепремʼєр країни Спину
Повідомляється, що аварійно зупинені енергоблоки Південноукраїнської АЕС