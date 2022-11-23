Ракетна атака на Україну, без енергії міста та АЕС

У Харківській області аварійне відключення електроенергії

Про це повідомляє Харківобленерго.

Причина – нові атаки рашистів на інфраструктуру України. Є попадання у житлові будинки на Київщині

іНа території одного із районів області зафіксовано влучання у багатоповерхівку. Почалась пожежа. Поліція працює на місці події, допомагає подолати наслідки ворожих обстрілів. – Андрій Нєбитов, очільник поліції Київщини.

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