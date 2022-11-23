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Харків знеструмлено, але ракетних ударів в області не було

Харків знеструмлено, але ракетних ударів в області не було

У Харкові та області тимчасово відсутнє електропостачання. Припинено рух лініями Харківського метрополітену. Наземний электротранспорт також, повідоляють в мерії. Додакове виведені автобуси.

На цю хвилину ударів по критичній інфраструктурі області немає, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов, – Але через пошкодження загальної системи застосовуються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.

Фахівці роблять все можливе, щоб відновити безперебійне постачання.

Агентство Телевидения Новости

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