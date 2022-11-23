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Харків знеструмлено, але ракетних ударів в області не було
У Харкові та області тимчасово відсутнє електропостачання. Припинено рух лініями Харківського метрополітену. Наземний электротранспорт також, повідоляють в мерії. Додакове виведені автобуси.
На цю хвилину ударів по критичній інфраструктурі області немає, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов, – Але через пошкодження загальної системи застосовуються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.
Фахівці роблять все можливе, щоб відновити безперебійне постачання.